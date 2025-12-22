La Municipalidad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, difundió un video navideño que volvió a captar la atención en redes sociales al presentar a Papá Noel como un vecino más de la ciudad, integrado a la vida cotidiana y con una historia que asegura que el tradicional personaje es, en realidad, nicoleño.

El material audiovisual está narrado por un detective que investiga el origen de Papá Noel y sostiene que no llega solo para las fiestas, sino que vive todo el año en San Nicolás, formando parte de la rutina diaria de la comunidad.

En las imágenes se lo puede ver realizando acciones comunes: va al supermercado, asiste al médico, hace trámites municipales y hasta baila folklore. En otro tramo del video, aparece junto al Grinch, también presentado como vecino de la ciudad, jugando al truco, en una escena cargada de guiños locales.

La producción refuerza la idea de cercanía y pertenencia, mostrando a Papá Noel no como una figura lejana, sino como alguien más del entramado social nicoleño, con hábitos y costumbres propias de la ciudad bonaerense.

El mensaje se completa con un dato histórico que conecta directamente con el nombre de la ciudad. Según historiadores, Papá Noel tiene su origen en San Nicolás, obispo de Myra —actual Turquía—, reconocido por su generosidad y ayuda a los más necesitados. Con el paso del tiempo, su figura fue transformándose hasta convertirse en el Santa Claus moderno.

Durante el siglo XIX, escritores y artistas de Nueva York resignificaron la celebración de la Navidad, incorporando elementos como el trineo y los renos. Más tarde, en el siglo XX, se consolidó la imagen actual: gorro rojo, barba blanca y traje característico.

De este modo, el video difundido por el municipio establece un vínculo simbólico entre el nombre de la ciudad y el personaje navideño, reforzando la identidad local y el espíritu de las fiestas desde una mirada propia de la provincia de Buenos Aires.