El cierre de Papelera del Sur, en Tornquist, que dejó a unos 160 trabajadores sin empleo, generó la intervención del Gobierno bonaerense y un reclamo sindical. Elministro de Trabajo provincial, Walter Correa, se comunicó en vivo con el programa Bahía Hoy, de La Brújula 24, mientras el secretario general del sindicato papelero, Gustavo Lanaro, relataba la situación de los empleados.

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Durante la entrevista, Correa confirmó que el Ministerio de Trabajo intervino de oficio y convocó a una audiencia en Bahía Blanca, con el objetivo de que la empresa explique los motivos de la decisión y las circunstancias que rodearon el cierre.

"Estamos en una situación sumamente adversa en términos de industria", sostuvo el funcionario, quien vinculó el caso con el escenario que atraviesa el sector manufacturero y cuestionó el impacto de la apertura de importaciones sobre la producción nacional.

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El ministro también señaló que la Provincia mantiene conversaciones con el Ministerio de Producción para analizar posibles alternativas y reclamó que la firma asuma las responsabilidades que tiene con la comunidad.

"Lo que le exigimos a la empresa es la responsabilidad social que tiene para con toda la comunidad", expresó Correa, quien manifestó su expectativa de que los representantes de Papelera del Sur concurran a la audiencia.

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El reclamo de los trabajadores y la producción que será reemplazada por importaciones

Por su parte, Lanaro agradeció la intervención del Gobierno bonaerense y manifestó su malestar por la decisión empresarial. El dirigente recordó que durante los últimos años los empleados aceptaron suspensiones y reducciones salariales para intentar sostener las fuentes de trabajo.

"Nosotros cuando había que poner el hombro lo pusimos y ahora que estamos dispuestos a seguir haciéndolo, la fábrica realmente decide importar", cuestionó.

El sindicalista explicó que la planta de Tornquist se dedicaba a fabricar cartulina reciclada utilizada en envases de alimentos y medicamentos. Según detalló, el grupo empresario mantendrá en funcionamiento otras instalaciones destinadas a la impresión, pero dejará de producir el papel y la cartulina que hasta ahora elaboraba la fábrica bonaerense.

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"Solamente lo que cerramos somos nosotros, o sea, cierra la fábrica de papel, de cartulina. Ellos van a seguir imprimiendo", señaló.

El reclamo apunta a que la compañía habría optado por reemplazar la producción nacional con materia prima importada, una decisión que, según el gremio, se tomó sin generar instancias previas de negociación con los trabajadores.

Una fábrica con 60 años de historia en Tornquist

Lanaro también puso el foco en la trayectoria de la papelera, que tiene alrededor de 60 años de historia en Tornquist y atravesó distintas crisis económicas, incluso la pandemia, sin llegar hasta ahora a una decisión de cierre como la anunciada.

Durante la comunicación radial, Correa relacionó el conflicto con la situación de otras industrias de la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que provoca el cierre de establecimientos productivos.

El funcionario sintetizó su posición con una definición sobre el escenario industrial: "Sin industria nacional no hay salida".

Mientras tanto, los trabajadores esperan que la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo permita conocer las razones de la empresa y abrir una instancia de diálogo para intentar encontrar una alternativa al cierre que dejó a 160 familias de Tornquist frente a la pérdida de sus fuentes de ingresos.