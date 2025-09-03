En el partido bonaerense de San Pedro, los candidatos de Ariel Rey y La Libertad Avanza generaron polémica al difundir un spot de campaña donde prometen eliminar tasas y derechos municipales que los vecinos ya no pagan. La pieza muestra a Melina Panatteri y Joaquín González, segunda y tercer candidato de la lista, enumerando tributos mientras gritan "¡afuera!", emulando el estilo de Javier Milei.

Los postulantes quisieron imitar a Milei, quien en junio de 2023 fue protagonista de un video viral en TikTok, donde revelaba qué Ministerios dejaría “afuera” si llegaba a ser presidente. En el clip, que tuvo más de 2 millones de reproducciones, Milei adelantaba las medidas que tomaría si ocupaba el sillón de Rivadavia, cargo que finalmente obtuvo tras las elecciones.

Según pudo saber LANOTICIA1.COM, de los cuatro tributos mencionados solo uno sigue vigente: el derecho de construcción, que se abona para el visado de planos y otros trámites relacionados con obras.

Los otros tres gravámenes ya no se cobran:

Habilitación de comercios , aplicable solo a quienes iniciaron actividades sin declararlas.

, aplicable solo a quienes iniciaron actividades sin declararlas. Colocación de mesas y sillas en veredas , eliminada por la última ordenanza municipal.

, eliminada por la última ordenanza municipal. Carteles publicitarios, exentos según la normativa vigente para aquellos que no exceden la línea municipal.

En el video, Joaquín González introduce la propuesta: "Hoy te traemos algunas de las medidas que vamos a impulsar en el Concejo Deliberante para aliviar tu bolsillo". Luego, Melina Panatteri enumera cada tributo y cierra: "La eliminación de estas cuatro tasas municipales implican menos del 1% del presupuesto municipal".

La iniciativa fue criticada por sectores locales por prometer medidas que ya están implementadas o que resultan irrelevantes para las finanzas municipales.