La sesión del Concejo Deliberante de San Pedro prevista para este jueves en la localidad de Santa Lucía terminó en escándalo y fue levantada sin agotar el temario pendiente.

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El abrupto final llegó luego de un episodio en el que la tensión escaló dentro del improvisado recinto que cedió el Club Central Córdoba y que terminó con dos personas que fueron retiradas por la policía tras increpar al concejal Martín Rivas, presidente del Bloque Consolidación Argentina.

El conflicto comenzó durante el tratamiento de uno de los expedientes, mientras Rivas hacía uso de la palabra. En ese momento, el concejal Damián Mosquera (Nuevos Aires) pidió al presidente del cuerpo, Martín Baraybar, que interviniera y pusiera orden ante las declaraciones que el edil de Consolidación Argentina dirigía a los integrantes del bloque de Mosquera.

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El intercambio fue subiendo de tono y terminó con un fuerte enojo de Mosquera. En medio de la situación, dos personas que se encontraban entre el público increparon a Rivas y lo amenazaron. Personal policial que se encontraba en el recinto intervino y retiró a los dos hombres. Tras varios minutos de tensión, Baraybar decidió levantar la sesión y dejar sin tratamiento los expedientes que todavía formaban parte del orden del día.

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“Damos una mala imagen”

Consultado por LANOTICIA1.COM, el presidente del Concejo cuestionó lo ocurrido y manifestó su malestar por la situación. “La verdad que es una tristeza que vengamos a una localidad a sesionar y que termine en esto. Espero que cada parte tenga un debate serio a nivel interno”, expresó.

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“Dando estos espectáculos damos una mala imagen. De esta manera no se puede. Preferí levantar el quórum y levantar la sesión. Espero que todos podamos reflexionar y pensar cómo queremos legislar”, agregó.

Baraybar también señaló que había recibido pedidos para establecer límites durante las sesiones, pero sostuvo que “todos los sobrepasan”. “Hay responsabilidades que tenemos todos los concejales. Me da bronca y vergüenza”, afirmó.

Por su parte, Rivas calificó el episodio como “una locura” y aseguró que es la segunda vez que intentaban agredirlo. “Jamás amenazamos de muerte a nadie. Es la segunda vez que me quieren agredir”, sostuvo.

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Mosquera, en tanto, defendió la necesidad de mantener el debate dentro de los límites institucionales. “Me parece que nos eligieron para representar. Lo que tenemos que discutir son visiones y, cuando llegamos a la adjetivación, a lo personal, siempre pasa lo mismo”, sostuvo. “No estoy en la política para pelear con nadie. No es sano que vivamos con denuncias”, afirmó.

Una escalada de lamentables episodios

El episodio de hoy no es aislado y se suma a las denuncias, las perimetrales y los disturbios que ocurren cada vez que los ediles sesionan. La concejala Paola Basso (Nuevos Aires) denunció a su par Rivas por una serie de episodios que, según su presentación, incluyeron hostigamiento, intimidación y agresiones verbales.

La denuncia fue realizada ante la Comisaría de la Mujer y derivó en una resolución del Juzgado de Paz que estableció distintas medidas preventivas para proteger a la edil, entre ellas una restricción de acercamiento que también alcanza el ámbito del Concejo Deliberante.

El episodio que precipitó la presentación ocurrió durante un cuarto intermedio de una sesión realizada el 24 de septiembre en el Club Talense de Río Tala, localidad perteneciente al partido de San Pedro.

Según relató Basso a LANOTICIA1.COM, durante ese receso Rivas se dirigió hacia ella a los gritos y con insultos. La concejala sostuvo además que, después de alejarse, el edil regresó de manera abrupta, se colocó muy cerca de su rostro y continuó con los agravios, entre ellos la expresión “cachivache”.

“Todos vieron con la agresión con la que me trató, es increíble lo que está sucediendo en este contexto”, manifestó la concejala.