Para anticiparse al Mundial 2026: Lanzan 18 cuotas sin interés en productos para hogar, moda y tecnología
La banca pública bonaerense ofrece una promoción en su plataforma de ventas online. Será del 14 al 17 de abril. Se pueden comprar productos seleccionados de toda la tienda con descuento.
Provincia Compras ofrece una promoción como previa al Mundial, del 14 al 17 de abril se podrá acceder a miles de productos en 18 cuotas sin interés y con descuentos exclusivos.
A menos de dos meses del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, la promo resulta ideal para quienes buscan equiparse con televisores de última generación o dispositivos tecnológicos que permitan seguir la competencia desde cualquier lugar. También incluye alternativas para quienes proyectan viajes, como valijas o cámaras de fotos.
Una vez finalizada la acción de 18 cuotas, la plataforma retomará su modalidad habitual financiación de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Para aprovechar los beneficios de Provincia Compras, es necesario ser cliente de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes deseen obtenerla pueden hacerlo a través de la misma plataforma, donde encontrarán la opción para iniciar el trámite y obtener la tarjeta de crédito de manera virtual en el momento y así poder comprar con el beneficio de 18 cuotas.
Para obtener la tarjeta Visa Virtual desde BIP Móvil, hay que ir a Tarjetas > Mis tarjetas > Contratación de Tarjeta de Crédito Virtual. Luego se debe elegir fecha de vencimiento y validar identidad con biometría. Listo, la persona queda en condiciones de usarla al instante.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión