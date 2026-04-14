Provincia Compras ofrece una promoción como previa al Mundial, del 14 al 17 de abril se podrá acceder a miles de productos en 18 cuotas sin interés y con descuentos exclusivos.

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A menos de dos meses del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, la promo resulta ideal para quienes buscan equiparse con televisores de última generación o dispositivos tecnológicos que permitan seguir la competencia desde cualquier lugar. También incluye alternativas para quienes proyectan viajes, como valijas o cámaras de fotos.

Una vez finalizada la acción de 18 cuotas, la plataforma retomará su modalidad habitual financiación de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.

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Para aprovechar los beneficios de Provincia Compras, es necesario ser cliente de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes deseen obtenerla pueden hacerlo a través de la misma plataforma, donde encontrarán la opción para iniciar el trámite y obtener la tarjeta de crédito de manera virtual en el momento y así poder comprar con el beneficio de 18 cuotas.

Para obtener la tarjeta Visa Virtual desde BIP Móvil, hay que ir a Tarjetas > Mis tarjetas > Contratación de Tarjeta de Crédito Virtual. Luego se debe elegir fecha de vencimiento y validar identidad con biometría. Listo, la persona queda en condiciones de usarla al instante.

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