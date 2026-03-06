Para el Banco Central la inflación de febrero fue del 2,7%
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero cerró apenas por debajo de la cifra oficial de enero.
Según las más de 40 consultoras que participan del informe del Banco Central, la inflación de febrero fue del 2,7%, y acumula 26,1% en 2026. El dato oficial brindado por el Indec se conocerá el 12 de marzo.
Vale destacar que el IPC de enero fue del 2,9%, lo que reflejaría una desaceleración en la suba de precios del mes pasado, aunque sigue estando lejos de las ambiciones del Gobierno de Javier Milei.
A su vez, los especialistas pronostican, además, que el dólar cerrará el año arriba de $1700.
