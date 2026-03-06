Según las más de 40 consultoras que participan del informe del Banco Central, la inflación de febrero fue del 2,7%, y acumula 26,1% en 2026. El dato oficial brindado por el Indec se conocerá el 12 de marzo.

Vale destacar que el IPC de enero fue del 2,9%, lo que reflejaría una desaceleración en la suba de precios del mes pasado, aunque sigue estando lejos de las ambiciones del Gobierno de Javier Milei.

A su vez, los especialistas pronostican, además, que el dólar cerrará el año arriba de $1700.

