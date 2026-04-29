En el marco de la primera presentación formal del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados, la diputada nacional Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, lanzó críticas contra el gobierno nacional y apuntó directamente contra el vocero presidencial, Manuel Adorni.

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La sesión, que se desarrolla en medio de cuestionamientos al funcionario por su patrimonio aunque con fuerte respaldo político del oficialismo.

A través de sus declaraciones, Del Plá cuestionó el posicionamiento del Gobierno frente a leyes que no fueron impulsadas por el oficialismo, como el financiamiento universitario y las emergencias en discapacidad y pediatría. “Para el corrupto Adorni, las leyes que no impulsó su gobierno son ‘golpistas’ y forman parte de un plan sistemático de desestabilización”, expresó.

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En ese sentido, la legisladora también criticó la política económica del Ejecutivo. “Se jactan del ajuste y bastardean e incumplen leyes que conquistó la lucha popular”, sostuvo, y agregó que la situación actual afecta directamente a los sectores trabajadores.

Finalmente, Del Plá llamó a profundizar la movilización social contra el rumbo del Gobierno. “Hay que profundizar esa lucha y sacarnos de encima a este gobierno hambreador, que beneficia a los capitalistas y ‘desestabiliza’ al pueblo trabajador argentino que no llega a fin de mes”, concluyó.

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