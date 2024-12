En la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, María Paula Bustos, legisladora del PRO, lanzó duras críticas contra la gestión del gobernador Axel Kicillof tras conocerse que los fondos destinados a la construcción de la represa de regulación del Arroyo Pergamino fueron redirigidos a otras obras en la provincia.

“Voy a hablar en nombre de todos los vecinos de Pergamino, una comunidad que ha sufrido las consecuencias devastadoras de las inundaciones”, expresó Bustos. La diputada subrayó que los pergamineses han vivido con miedo constante y pérdidas significativas debido a las 87 inundaciones registradas desde 1913, de las cuales 25 fueron de alto impacto.

Bustos calificó la construcción de la represa como una necesidad urgente y no como “un capricho ni una cuestión técnica menor”, señalando que su ausencia priva a los habitantes de Pergamino de la tranquilidad que se les prometió. Además, reveló con indignación que los fondos asignados a la obra, financiados por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron desviados hacia proyectos en otros distritos sin consulta previa.

“¿Cuáles son esas obras, señor presidente? ¿Dónde están? ¿Por qué ni siquiera nos preguntaron?”, cuestionó la diputada, quien consideró que esta decisión refleja una falta de compromiso con los bonaerenses del interior.

Bustos acusó al gobernador de tratar a Pergamino como si no formara parte de la provincia de Buenos Aires: "El mensaje del gobernador Kicillof es muy claro: Pergamino no está en la provincia de Buenos Aires. Ahora, a la hora de pagar impuestos, sí; pero cuando tenemos que recibir obras, no".

La legisladora también destacó la importancia de Pergamino como un motor económico de la provincia, al ser “una tierra de productividad ilimitada” que genera empleo y valor agregado a través de la exportación. Sin embargo, afirmó que el Gobierno provincial parece ignorar las necesidades de la ciudad.

La ortodoncista oriunda de Pergamino concluyó con un llamado a la reflexión: "Los pergamineses no piden favores, solo piden lo que se les prometió. No pueden seguir fallándoles".

Contexto del conflicto

La polémica se desató luego de que la concejal Silvia Viera (Unión por la Patria) revelara en el Concejo Deliberante de Pergamino que los fondos del BID destinados a la represa habían sido utilizados para otras obras en la provincia. Este proyecto emblemático, diseñado para mitigar el impacto de las inundaciones, fue licitado y parcialmente financiado, pero no llegó a ejecutarse.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, también se manifestó al respecto. En declaraciones a LANOTICIA1.COM, calificó la situación como "lamentable" y exigió explicaciones al gobernador. “Es un corolario de lo que ha hecho Kicillof con Pergamino: cero”, señaló el feje comunal a este medio.