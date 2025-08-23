El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realiza hoy un simulacro electoral en el centro de operaciones del Correo Argentino en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para probar la logística, la trazabilidad y la tecnología que se utilizará el próximo 7 de septiembre. La jornada cuenta con la supervisión de autoridades provinciales y del Correo.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, la Subsecretaria Técnica Administrativa y Legal, María Cecilia Pérez Araujo, detalló cómo funcionará el escrutinio provisorio:

“Bueno, eso va a depender el día de la elección de cómo se realice el escrutinio en cada mesa. El telegrama refleja el recuento que la autoridad de mesa, de manera conjunta con los fiscales, lleva adelante. No podemos tener certeza del tiempo exacto, porque depende de cuándo termine de votar toda la gente. A veces hay demoras si todavía hay electores a las seis de la tarde.”

Pérez Araujo aclaró que, al tratarse de una elección provincial con solo dos categorías, el recuento será ágil gracias al uso de la boleta partidaria:

“Entendemos que para las nueve de la noche vamos a estar en condiciones de dar los primeros datos a la población, según lo que establece la resolución 162 de la Junta Electoral.”

El simulacro incluye además la verificación de conectividad, la capacitación de operadores y la coordinación entre todos los centros de procesamiento de datos, asegurando que cada telegrama pueda ser transmitido y escrutado correctamente incluso ante contingencias.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, “es un operativo muy grande para poner a prueba nuevamente los sistemas; hace dos semanas hicimos una primera prueba interna que salió muy bien”.

Con esta jornada, la provincia busca garantizar que el escrutinio provisorio funcione con seguridad, trazabilidad y eficiencia, reforzando la transparencia y confiabilidad del proceso electoral en toda Buenos Aires.