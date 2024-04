En medio de la interna peronista desatada en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Unión por la Patria en Ensenada, Mario Secco, expresó su respaldo contundente al gobernador Axel Kicillof y disparó con munición gruesa.

Según Secco, Kicillof es "el único" dirigente peronista que "está dando la cara" en medio de las circunstancias actuales. En una entrevista brindada a Futurock, agregó que el presidente Javier Milei "lo quiere destrozar porque es una alternativa y una esperanza para el futuro".

"Axel es una esperanza, pero porque lo dice la gente. Hoy es el único candidato, el único que está dando la cara", afirmó el dirigente que desde 2011 se desempeña como jefe comunal y es uno de los más cercanos al mandatario bonaerense.

Consultado sobre las expresiones de Larroque, quien señaló que "no quiere" una conducción de Cristina Kirchner donde "tres ñatos te manden un WhatsApp", Secco coincidió en que "algunos te mandan un mensaje y me parece que a veces no respetan a ciertos compañeros, y eso hace calentar".

"Vos sos un luchador que siempre estuviste dando la cara, tuviste disciplina partidaria, tuviste compromiso con tu frente político y después que un cuatro de copas te mande un mensajito de dónde tenés que estar, eso hace calentar a cualquiera", analizó.

"Muchos compañeros terminan diciendo estas apreciaciones porque realmente te da bronca. Después el respeto a Cristina lo tenemos todos, eso está claro, el tema es que muchas veces los que la rodean terminan haciendo estas pelotudeces, estas cagadas que se mandan", explicó.

El intendente de Ensenada remarcó que “la dirigencia se tiene que poner en la calle”. "No podés especular, como otros que especularon en la campaña y se hicieron los pelotudos. Nosotros no somos así: nos ponemos al frente, vamos adelante, nos hacemos cargo de todo", sentenció.