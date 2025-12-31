Parece broma del Día de los Inocentes: Clientes del Banco Nación recibieron por error dinero de más en sus cuentas
Afectó a clientes con cuentas en pesos y en dólares. El concepto es el de "Rendimiento". Advertencia sobre utilizar los saldos "de regalo".
Usuarios de las cuentas remuneradas de Banco Nación recibieron dinero extra, por un error de sistema, aunque la entidad no emitió un comunicado oficial. El “regalo” ocurrió en el último día del año, día de asueto para los empleados bancarios. Los montos varían pero hay quienes recibieron hasta 700 mil pesos.
Aquellos titulares de dichas cuentas reciben un interés diario por el dinero que tienen depositado allí. El banco los transfiere bajo el concepto “REND.PESO” o “REND.USD” y la tasa la determina la entidad, pero suele estar bien por debajo de la que ofrece un plazo fijo.
Por el momento se desconoce la cantidad de clientes afectados ni qué pasará si los usuarios usaron, retiraron o transfirieron los montos antes de que el banco pueda descontar los acreditado por error.
No obstante, se recomienda a los empleados o jubilados que cobran por el Nación y tienen este tipo de cuentas, que deben tener cuidado al gastar esa acreditación. Presumiblemente el banco descontará los saldos depositados de forma incorrecta y, si el dinero fue gastado, quedará un descubierto.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión