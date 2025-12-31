Usuarios de las cuentas remuneradas de Banco Nación recibieron dinero extra, por un error de sistema, aunque la entidad no emitió un comunicado oficial. El “regalo” ocurrió en el último día del año, día de asueto para los empleados bancarios. Los montos varían pero hay quienes recibieron hasta 700 mil pesos.

Aquellos titulares de dichas cuentas reciben un interés diario por el dinero que tienen depositado allí. El banco los transfiere bajo el concepto “REND.PESO” o “REND.USD” y la tasa la determina la entidad, pero suele estar bien por debajo de la que ofrece un plazo fijo.

Los del Banco Nacion todos los días me dan 2 mangos de intereses y hoy de la nada me dieron $699.177

A otras dos personas que conozco les paso algo parecido, obvio es un error.

Queeeee bajón para el responsable que te pase eso un 31/12.

Alguna cabeza va a rodar. pic.twitter.com/GYsCi9EKRm — Super Pichón (@SuperPichon_) December 31, 2025

Gracias a tu tuit entré a la cuenta de mamá que cobra la jubilación y también le sumaron mucha plata



Suelen ser 2 mangos como se ve pero hoy son casi 200 lucas pic.twitter.com/hjgnqut5AM — Marian (@maralegoz) December 31, 2025

Por el momento se desconoce la cantidad de clientes afectados ni qué pasará si los usuarios usaron, retiraron o transfirieron los montos antes de que el banco pueda descontar los acreditado por error.

No obstante, se recomienda a los empleados o jubilados que cobran por el Nación y tienen este tipo de cuentas, que deben tener cuidado al gastar esa acreditación. Presumiblemente el banco descontará los saldos depositados de forma incorrecta y, si el dinero fue gastado, quedará un descubierto.

Los de banco nación se querían ir rápido de vacaciones y me depositaron 300 lucas por error (? pic.twitter.com/ICXxRUE21P — Naza Del Rey (@parkavioleta) December 31, 2025

Parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la “inocencia fiscal” que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo 😅

Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no. pic.twitter.com/28LgKHQaPH — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) December 31, 2025

