La Libertad Avanza (LLA) realiza este sábado en Morón el Congreso Provincial de la Juventud, una convocatoria que reune a cerca de 1.000 participantes entre militantes, dirigentes y representantes legislativos del oficialismo. El encuentro es encabezado por el titular del espacio en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y cuenta con la presencia del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.

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La actividad se desarrolla en el Sindicato de Panaderos de Morón y tendrá como uno de sus principales objetivos consolidar el armado libertario en el Conurbano bonaerense, además de discutir el papel de los jóvenes en la construcción política de cara a las elecciones de 2027.

Desde la organización confirmaron la participación de legisladores bonaerenses y diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en una jornada que buscará reunir a distintos sectores de la militancia libertaria.

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La mirada puesta en las elecciones de 2027

La presencia de Santilli adquiere relevancia en el marco de las discusiones políticas sobre el futuro electoral de la provincia de Buenos Aires. El funcionario nacional es mencionado entre los posibles candidatos del oficialismo para competir por la Gobernación en 2027.

En ese escenario, el congreso funcionará como un espacio para fortalecer la organización territorial y definir el lugar que ocuparán los nuevos cuadros políticos dentro de la estructura partidaria.

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La convocatoria también se desarrolla en medio del debate interno sobre la representación de los dirigentes jóvenes y los militantes digitales en las futuras listas electorales.

La disputa por el protagonismo juvenil

Uno de los ejes de la jornada será el rol de las nuevas generaciones en el crecimiento de La Libertad Avanza. Dentro del espacio existen sectores que impulsan una mayor participación de los jóvenes vinculados a las redes sociales y a la militancia digital.

Entre ellos se encuentran referentes relacionados con “Las Fuerzas del Cielo”, el sector identificado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

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La discusión sobre la integración de estos dirigentes en las listas de 2027 forma parte de los desafíos que enfrenta el oficialismo en su estrategia para ampliar su presencia política en territorio bonaerense.

Con la convocatoria en Morón, el espacio buscará mostrar capacidad de movilización y avanzar en la consolidación de su estructura provincial, en una etapa en la que comienzan a tomar forma las primeras disputas por las candidaturas y los lugares de representación para los próximos comicios.