El Frente Popular Darío Santillán (FPDS Federal) dio inicio este martes a la "Campaña nacional Paren la mano - Bajen los precios" con acciones en más de 20 provincias. En territorio bonaerense, desde las 8 de la mañana se llevaron a cabo acciones en unos 100 supermercados de la provincia de Buenos Aires "señalando a los grandes ganadores de este modelo económico". En tanto, desde el mediodía encabezan una concentración en el Obelisco y una movilizamos a la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), entidad empresaria que nuclea a más 30 cámaras de la industria de alimentos y bebidas, con representación de más de 2000 empresas.

"Estuvimos protestando en más de 100 supermercados ubicados en la zona del Conurbano bonaerense con concentraciones que incluyeron pancartas y volanteadas, entre otras acciones de visibilización. Lo que planteamos es el lanzamiento de una campaña que se llama "Paren la mano - Bajen los precios", señaló a LaNoticia1.com Esteban Marcioni, referente del FPDS en la provincia de Buenos Aires. El activista recordó que "los grandes grupos económicos definen a diario lo que cada familia debe pagar para acceder a productos necesarios para el sostenimiento de la vida diaria, obteniendo desmesuradas ganancias a costa del pueblo trabajador".

"La campaña plantea tres líneas de intervención: La primera es que no puede ser que en Argentina la tasa de ganancia de las empresas, como carrefour sea del doble de lo que ganan en Europa. También pedimos al Gobierno la derogación del decreto 2284, firmado por el menemismo en el año 1991, que desregula el comercio sacándalo la potestad al Estado de intervenir en la concentración de alimentos para la venta. Y también planteamos al gobierno nacional que cree programas de fortalecimiento para las cooperativas y pymes para que la producción de alimentos no quede a manos de unas pocas empresas", enumeró Marcioni ante nuestros micrófonos desde Avellaneda.

En las provincia de Buenos Aires, las protestas se realizaron en distintas sucursales de Carrefour, Coto y Jumbo del Conurbano y el interior. Según comentó Esteban, "los precios ya no son solamente un problema tan solo de los sectores populares. Hoy ni siquiera te alcanza tener un trabajo formal, porque los 21 mil pesos del salario mínimo no llega a la canasta básica a la canasta básica que está en 58 mil. Ya ni siquiera alcanza que en un hogar haya dos personas que cobren dos salarios mínimos porque quedás muy abajo". En ese sentido , insistió: "Esto ya pasó a ser un problema también de los sectores medios que ven que a pesar de tener trabajo, no les alcanza para comer".

Por otra parte, Marcioni también advirtió que en las zonas más vulnerables del Conurbano "ya empezamos a ver casos de malnutrición y desnutrición". "Hay muchas familias que están pasando por esta situación y ya no son la excepción, sino que pasaron a ser un escenario cada vez más habitual y que se repite en muchos barrios. Y esto básicamente se debe a que no se está pudiendo acceder a la cantidad de platos de comidas y de nutrientes que las personas necesitan para estar alimentadas y saludables. Nosotros creemos que si todo esto sigue igual, el panorama va aempeorar muchísimo en los próximos meses", concluyó el dirigente en LaNoticia1.com.