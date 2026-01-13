En la primera convocatoria a negociación salarial entre la provincia de Buenos Aires y los gremios, que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo, no hubo acuerdo.

En el caso docente, en el encuentro estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, junto con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA) recibió la propuesta presentada por el Gobierno Provincial la cual fue considerada insuficiente y la reunión pasó a un cuarto intermedio.

“En el ámbito paritario también se planteó que, de cara a la negociación 2026, resulta imprescindible discutir no solo un salario que acompañe la inflación, sino también una recomposición que recupere lo perdido y garantice condiciones dignas para la docencia bonaerense”, se indicó.

Asimismo, el FUDB planteó como “prioritaria y urgente la continuidad de la negociación paritaria en la que se pueda avanzar hacia una nueva propuesta, que garantice el cierre del 2025 con la recuperación del poder adquisitivo, con un incremento salarial real que responda a las necesidades de las y los Trabajadores de la Educación”.

En tanto que los estatales enmarcados en la ley 10.430 también tuvieron su respectiva reunión de las que participaron, entre otros, representantes de ATE y UPCN Buenos Aires.

Los funcionarios presentaron la misma propuesta (1,5% para enero) que fue considerada insuficiente por todas las organizaciones sindicales y se pasó a un cuarto intermedio. Lo que plantearon es que aún no dan por concluida del lado de los trabajadores la negociación por el salario del 2025.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, señaló: “Necesitamos que se realice un esfuerzo para garantizar la recomposición salarial y recuperar el poder adquisitivo y cerrar la paritaria 2025."

En ese sentido Arévalo señaló “además de reclamar la estabilidad de las y los trabajadores precarizados, la derogación de la resolución 293 y la necesidad de discutir un convenio colectivo de trabajo que dignifique nuestra tarea.”