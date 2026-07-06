El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los gremios docentes un nuevo aumento salarial del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, y los representantes llevarán la propuesta para ponerla a consideración de las bases.

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La propuesta contempla los siguientes salarios para diferentes escalafones:

PR con 10 años de antigüedad: julio $855.757– agosto $ 885.901

MG con 10 años de antigüedad: julio $990.793 – agosto $1.018.575

PF con 10 años de antigüedad: julio $1.348.905 – agosto $1.380.137

MG+5ta Hora con 10 años de antigüedad: julio $1.236.347 - agosto $ 1.268.805

MG Jornada Completa con 10 años de antigüedad: Julio $1.982.586 - agosto $2.037.149

“Asimismo se incorporaron medidas vinculadas a los requerimientos planteados por nuestro Frente, sobre condiciones laborales de trabajo”, según informó el Frente de Unidad Docente. “La propuesta presentada por el Gobierno Provincial será evaluada por las bases y seguiremos impulsando la defensa de la educación pública y lograr soluciones que respondan a las necesidades de las y los trabajadores de la educación”, agregó en un comunicado. La oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre.

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Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó propuestas concretas para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas.

En ese sentido, se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

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Adicionalmente, se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

“En todos los casos en que una trabajadora o trabajador de la educación sea víctima de agresiones físicas, lesiones, daños, amenazas, intimidaciones u otros hechos que pudieran configurar delito, ocurridos durante o en ocasión del ejercicio de sus funciones, la Dirección General de Cultura y Educación, a través del Inspector Jefe Regional, Distrital o Areal y el delegado de la Dirección Legal y Técnica Educativa, presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Las denuncias penales serán puestas en conocimiento de la Fiscalía de Estado para su intervención y seguimiento en representación del Estado Provincial”, detalló el FUDB.