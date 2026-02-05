El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco de la Comisión Paritaria Docente, al considerarla insuficiente frente a la actual situación económica y la pérdida del poder adquisitivo del sector.

La reunión se llevó a cabo en modalidad virtual y contó con la participación de representantes de los ministerios de Trabajo, de Empleo Público y de Hacienda, además de autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación. El encuentro se realizó en cumplimiento de lo acordado en la última negociación paritaria desarrollada en el mes de enero.

Durante la convocatoria, las organizaciones sindicales que integran el FUDB expusieron las demandas del sector docente en un contexto que calificaron como complejo, atravesado por políticas del Gobierno nacional que impactan negativamente en los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.

Según indicaron desde el Frente, la propuesta elevada por el Ejecutivo provincial no logró dar una respuesta acorde a sus necesidades actuales, motivo por el cual fue rechazada de manera unánime. Ante esta situación, la negociación pasó a un cuarto intermedio.

Desde el FUDB exigieron la inmediata convocatoria a una nueva reunión paritaria que permita avanzar en un aumento salarial “genuino”.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por los sindicatos AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA.