El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este 12 de febrero una nueva oferta en el marco de la paritaria docente 2026, que contempla un aumento del 3% para febrero aplicado sobre los salarios vigentes de enero. La propuesta está siendo analizada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y las entidades de base de la FEB.

La mejora llega luego del rechazo a una oferta inicial del 2% realizada la semana pasada, considerada insuficiente frente a la inflación.

Cuánto cobraría un maestro con el 3% de aumento

Según los valores puestos a consideración de las bases, un Maestro de Grado jornada simple recién iniciado percibiría en febrero:

Salario básico: $314.805

$314.805 Salario de bolsillo: $772.825

En tanto, un docente con 10 años de antigüedad cobraría:

Salario básico: $314.805

$314.805 Salario de bolsillo: $888.749

Los montos corresponden a la oferta oficial elevada a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que inició el proceso de consulta interna para definir su aceptación o rechazo.

Bono extraordinario de $250.000

En paralelo a la discusión porcentual, el Ejecutivo provincial confirmó el pago de un bono extraordinario de $250.000 para docentes y auxiliares, que se liquidará con los haberes de febrero.

El adicional tiene como objetivo fortalecer el inicio del ciclo lectivo y forma parte del esquema de recomposición salarial que busca destrabar el conflicto.

Rechazo previo y clima de protesta

El pasado 5 de febrero, el FUDB y la FEB habían rechazado una propuesta del 2%, lo que obligó al Gobierno a mejorar la oferta.

Mientras las entidades de base analizan el nuevo 3%, sectores disidentes como la Multicolor de SUTEBA convocaron a un paro este 12 de febrero bajo la consigna “ningún docente pobre”, reclamando una recomposición mayor frente a la inflación acumulada.

Sin definición oficial

Hasta las 17.30 de este 12 de febrero no se había informado una aceptación o rechazo formal de la propuesta. El Consejo Directivo de la FEB bajó la oferta a las bases y se espera una definición en las próximas horas.

La negociación se da en un contexto de tensión por el poder adquisitivo y a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires.