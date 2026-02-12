Paritaria docente Provincia 2026: el Gobierno ofreció 3% de aumento y un bono de $250.000
El Frente de Unidad Docente Bonaerense analiza la nueva propuesta salarial para febrero. Un maestro inicial cobraría $772.825 de bolsillo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este 12 de febrero una nueva oferta en el marco de la paritaria docente 2026, que contempla un aumento del 3% para febrero aplicado sobre los salarios vigentes de enero. La propuesta está siendo analizada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y las entidades de base de la FEB.
La mejora llega luego del rechazo a una oferta inicial del 2% realizada la semana pasada, considerada insuficiente frente a la inflación.
Cuánto cobraría un maestro con el 3% de aumento
Según los valores puestos a consideración de las bases, un Maestro de Grado jornada simple recién iniciado percibiría en febrero:
- Salario básico: $314.805
- Salario de bolsillo: $772.825
En tanto, un docente con 10 años de antigüedad cobraría:
- Salario básico: $314.805
- Salario de bolsillo: $888.749
Los montos corresponden a la oferta oficial elevada a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que inició el proceso de consulta interna para definir su aceptación o rechazo.
Bono extraordinario de $250.000
En paralelo a la discusión porcentual, el Ejecutivo provincial confirmó el pago de un bono extraordinario de $250.000 para docentes y auxiliares, que se liquidará con los haberes de febrero.
El adicional tiene como objetivo fortalecer el inicio del ciclo lectivo y forma parte del esquema de recomposición salarial que busca destrabar el conflicto.
Rechazo previo y clima de protesta
El pasado 5 de febrero, el FUDB y la FEB habían rechazado una propuesta del 2%, lo que obligó al Gobierno a mejorar la oferta.
Mientras las entidades de base analizan el nuevo 3%, sectores disidentes como la Multicolor de SUTEBA convocaron a un paro este 12 de febrero bajo la consigna “ningún docente pobre”, reclamando una recomposición mayor frente a la inflación acumulada.
Sin definición oficial
Hasta las 17.30 de este 12 de febrero no se había informado una aceptación o rechazo formal de la propuesta. El Consejo Directivo de la FEB bajó la oferta a las bases y se espera una definición en las próximas horas.
La negociación se da en un contexto de tensión por el poder adquisitivo y a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires.
