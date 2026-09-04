La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires solicitó de manera formal al Ministerio de Trabajo del distrito la “urgente” reapertura de la negociación paritaria, a fin de continuar con la discusión salarial correspondiente al último tramo del año.

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El pedido se fundamenta en “el escenario que impone el gobierno de Javier Milei sobre nuestro país en general y, en particular, sobre nuestra provincia, trasladando el supuesto “éxito del superávit fiscal” a las provincias, no es ni más ni menos que un recorte fenomenal de las transferencias de recursos, que impacta directamente sobre las cuentas provinciales y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de las y los trabajadores bonaerenses.”

El reclamo es luego del acuerdo alcanzado en julio entre el Gobierno bonaerense y los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430, que estableció un aumento del 7% en dos tramos y contempló el compromiso de volver a discutir los salarios durante septiembre. La mejora se estableció tomando como base los salarios de junio: un 5% a partir de julio y un 2% en agosto.

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Además el sindicato expresó “esta situación está generando un gravísimo nivel de endeudamiento en nuestras familias, que ya no recurren al crédito para capitalizarse o proyectar mejoras, sino para poder afrontar los gastos básicos: pagar los servicios públicos, el alquiler o, simplemente, garantizar un plato de comida en la mesa.”

En este contexto el sindicato solicitó al Gobierno Provincial que realice los mayores esfuerzos posibles para continuar acompañando a las y los trabajadores bonaerenses, adoptando las medidas necesarias para sostener y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, frente al constante incremento del costo de vida.

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