Tras la primera propuesta del Ejecutivo de un 1,5% en el marco de las paritarias de la provincia, la cual fue rechazada por el gremio por ser considerada insuficiente, finalmente los Judiciales llegaron a un acuerdo.

Luego del cuarto intermedio decidido el pasado 13 de enero, este miércoles se desarrolló una nueva reunión de Mesa Técnica Salarial en la cual el Poder Ejecutivo mejoró la propuesta anterior y propuso un 1% de aumento a diciembre 2025, 0.5% correspondiente al medio aguinaldo más 2% de aumento para enero 2026.

“La suma de 3% de los aumentos de diciembre y enero más el retroactivo y proporcional de aguinaldo totaliza la suma de un 4,5% de aumento de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero”, explicaron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). La reapertura de la negociación será en febrero.

En ese sentido, AJB informó que “atento el contexto de feria judicial y la imposibilidad de convocar a otras instancias decisoras se convocó a la realización de una reunión de Comisión Directiva Provincial extraordinaria durante la tarde de hoy para analizar la propuesta”.

“Con modalidad virtual se desarrolló la reunión, en la cual en primer lugar se consideró que, si bien la suma propuesta es sustancialmente superadora de la anterior, aún resulta insuficiente para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por lo cual se decide por mayoría aceptar en disconformidad”, se indicó.

Y añadieron que “esto, especialmente, contemplando la cercanía del cierre de la liquidación y la delicada situación que atraviesan miles de compañeros y compañeras ante la falta de aumento salarial”.

Además, se enfatizó en “sostener el reclamo de que la reanudación de la negociación sea en tiempo y forma en la primera quincena de febrero, para abordar la agenda del sector con eje en los ingresos de las categorías de menor antigüedad, las subcategorías para jubilados y jubiladas entre otros temas prioritarios”.

Por último se precisó que jubilados y pensionados percibirán este incremento con los correspondientes retroactivos con el cobro de haberes de febrero.