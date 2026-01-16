El gobierno de la provincia de Buenos Aires planteó una nueva oferta a los gremios de trabajadores estatales (ley 10.430) de un incremento del 4,5%.

Dicho aumento incluye diciembre 2025 (1%), enero 2026 (2%). Dada la retroactividad del aumento del 1%, el aumento de bolsillo de 4,5% al mes de febrero.

El encuentro con las autoridades provinciales se realizó de manera virtual este viernes, al igual que con los docentes. El Consejo Directivo Provincial de ATE, la seccional UPCN y Fegeppba, son algunos de los que confirmaron la aceptación de la propuesta paritaria.

El aumento se liquida para cobrar en bolsillo desde enero y se cobra con el sueldo de febrero. Además se consensuó una reapertura de la paritaria 2016 para el mes de febrero.

El Consejo Provincial de ATE aprobó por amplia mayoría la propuesta paritaria realizada por el ejecutivo bonaerense correspondiente a la paritaria 2025. El encuentro contó con la participación de los secretarios generales de las seccionales que conforman ATE en el territorio bonaerense.

Desde Fegeppba remarcaron que el aumento tendrá impacto en todas las categorías, incluyendo cargos superiores y se extiende a todas la leyes especiales y al sector pasivo.

El secretario general de ATE Buenos Aires Claudio Arévalo indicó “el acuerdo permite sostener el salario de las y los trabajadores estatales sin desconocer la insuficiencia de los haberes. Los bonaerenses no estamos exentos de la situación del país, valoramos la vocación al diálogo en un contexto de ajuste y asfixia hacia el pueblo de la provincia por parte del presidente Javier Milei”.

Además Arévalo aseguró “en febrero vamos a insistir en nuestro planteo de continuar recuperando el poder adquisitivo del salario de las y los estatales de la provincia.” Por otro lado, solicitó el pase a planta de las y los trabajadores precarizados, la derogación de la resolución 293 y discutir el convenio colectivo de trabajo.