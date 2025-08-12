Tras rechazar una primera oferta, los gremios de trabajadores del Estado nucleados en la Ley 10.430 aceptaron el 5% de aumento escalonado sobre los sueldos de julio que había ofrecido la provincia de Buenos Aires.

Así lo dieron a conocer el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires y Unión del Personal Civil de la Nación - Seccional Provincia de Buenos Aires

ATE indicó que aprobó por amplia mayoría la propuesta paritaria realizada por el ejecutivo bonaerense tras la reunió donde acudió en representación del gremio la secretaria general adjunta, Eliana Aguirre; y el secretario de convenios colectivos, Martín Fontela.

El gobierno ofertó un incremento del 5% (2,5% para agosto y 2,5% para octubre). La suba acumulada será del 25,9% desde el inicio del año y el porcentaje ofertado se calculará sobre la base de los haberes de julio.

Además, en septiembre habrá una "mesa de monitoreo" y en octubre se sentarán nuevamente a negociar los aumentos a aplicarse a partir del mes de noviembre

Otros de los puntos conveniados fueron los pases a planta permanente de los temporarios que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2023; el 7,5% de aumento sobre los viáticos; regularización de los cargos temporarios de educación encuadrados en el artículo 13; pases de becas de capacitación a becas de contingencia de salud con fecha 1 de noviembre; y mesa técnica de carrera administrativa, educación (auxiliares), mantenimiento y producción y lotería.

