Los trabajadores nucleados en Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aprobaron por amplia mayoría en asambleas la propuesta salarial presentada en la última paritaria, aunque el acuerdo no desactivó los reclamos estructurales del sector.

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La propuesta aprobada consiste en un incremento salarial del 7% en dos tramos, ambos calculados sobre los salarios de junio de 2026, de un 5% de incremento en julio y 2% de incremento en agosto. La Reapertura de la negociación paritaria será en septiembre.

Se expresaron por la Aceptación de la propuesta las departamentales: San Martín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mercedes, Mar del Plata y Bahía Blanca. Por el rechazo a la propuesta lo hicieron Dolores, Junín, Moreno - Gral. Rodríguez y San Nicolás.

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La AJB indicó que al esquema general de la paritaria salarial aprobado por las asambleas se suma la implementación completa del esquema de actualización de las subcategorías establecido en los acuerdos 4093 y 4225.

Ya se implementó la subcategoría E y continuó con el incremento de los porcentajes correspondientes a las subcategorías A, B, C y D.

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Ahora, este proceso culminará con el cobro junto con los salarios de julio de la nueva subcategoría A1, destinada a las compañeras y los compañeros con más de 30 años de antigüedad.

Por otro lado, el gremio alertó en la reunión sobre el incremento de la litigiosidad en todos los fueros y reclamó la cobertura de las vacantes existentes y la creación de nuevos cargos para afrontar la creciente sobrecarga laboral.

Además, pidió la concreción de una mesa técnica con la participación del Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las autoridades del IOMA, para abordar la grave crisis en la prestación de los servicios de la obra social.