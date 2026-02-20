Bajo modalidad virtual, se desarrolló la reunión paritaria entre el gobierno de Axel Kicillof y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) donde los representantes del Ejecutivo presentaron una propuesta de incremento salarial que fue considerada insuficiente por el gremio y, en consecuencia, fue rechazada en la mesa de negociación.

La oferta consiste en un 3% de incremento para el mes de febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. “Frente a ello, la AJB expresó el rechazo a la misma y solicitó que, a la brevedad, se convoque a una nueva instancia paritaria con una propuesta superadora”, se informó.

Durante la reunión, el gremio volvió a plantear integralmente su agenda de reclamos, entre ellos la recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada 2025 y 2026.

“Luego del rechazo del gremio, el Ministerio de Economía expresó que se liquidará, con los sueldos de febrero, un incremento del 1,5% calculado sobre sueldos de octubre 2025, a cuenta de futuros acuerdos, a los efectos de que los salarios no se ubiquen por debajo de lo percibido con los sueldos de enero”, se indicó.

Por último desde AJB se adelantó que “para evaluar la situación de la paritaria y considerar medidas de acción gremial en reclamo de una propuesta superadora, se convoca a la realización de Asambleas en las 20 departamentales para el lunes 23 de febrero”.

