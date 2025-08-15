Esta mañana, la Asociación Judicial Bonaerense presentó al Gobierno provincial el pedido de urgente convocatoria a Paritarias para nuestro sector.

Tras el acuerdo con los estatales y los docentes, desde el gremio que conduce Hugo Russo señalaron que “el compromiso de reapertura de la negociación 2025 durante agosto fue acordado en la última paritaria”.

“Ante el sostenido incremento de los índices inflacionarios con significativos aumentos en tarifas y combustibles, que deterioran el poder adquisitivo de las y los trabajadores judiciales, reclamamos al Poder Ejecutivo provincial se convoque cuanto antes para debatir un incremento salarial y abordar la amplia agenda de reclamos pendientes”, remarcaron.

Cabe mencionar que la última propuesta aceptada fue en mayo e incluyó un 10 % de incremento del salario con base de cálculo en los salarios de marzo, en dos tramos: 6 % con los sueldos de mayoy 4 % con los sueldos de julio.

