El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó este miércoles al mediodía la propuesta salarial entregada el último martes por el gobierno de la Provincia, que eleva en un 5% el salario docente entre los meses de agosto y octubre.

Ads

“La decisión del Congreso ha sido aprobar la última oferta salarial, luego de realizar consultas y asambleas en cada uno de los distritos, recogiendo la opinión de los docentes”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

Puede interesarte

La propuesta del Ejecutivo provincial, que también es percibida por los jubilados, consiste en un incremento general del 5% en dos tramos: 2,5% para agosto y del 2,5% para octubre, calculado sobre la base del sueldo de julio de 2025.

Ads

Según se informó, la oferta “incluye una cláusula de monitoreo durante el mes de septiembre y la reapertura de la Paritaria en la segunda quincena de octubre”.

“Además, la propuesta paritaria contempla otros puntos importantes, como el pedido del tratamiento del Derecho al respeto de la jornada laboral y a la desconexión digital, el abordaje del Convenio Colectivo de Trabajo, la sobrecarga laboral”, se indicó, así como “se acordó evaluar la implementación del nuevo Régimen Académico de Secundaria y las condiciones de trabajo de los docentes en ese ámbito; y avanzar en un acuerdo que garantice el trabajo educativo en Escuelas con Proyectos de Inclusión”.

Ads