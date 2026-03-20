Las asambleas departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada en la última reunión paritaria.

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La propuesta aceptada consiste en un incremento del 9% para el período febrero-marzo-abril, calculado sobre base enero 2026, compuesto de la siguiente manera:

1,5% de incremento consolidado, correspondiente al adelanto otorgado en febrero a cuenta de futuros aumentos,

5% de incremento en el mes de marzo, calculado sobre base enero 2026.

2,5% de incremento en el mes de abril, también calculado sobre base enero 2026.

La convocatoria efectuada este 18 de marzo dio continuidad a la última reunión paritaria realizada el 20 de febrero, en la cual el gremio rechazó la propuesta del 3% de incremento sobre los salarios de febrero por considerarla insuficiente.

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Asimismo, el acuerdo incorpora una cláusula de monitoreo en mayo y una reapertura de la negociación en junio, en función de la evolución de los indicadores económicos.

En las asambleas, también por amplísima mayoría, se expresó el rechazo a la Suprema Corte por la falta de solución en la implementación de la subcategoría E para los cargos de menor antigüedad del escalafón. A la vez, se continúa reclamando al máximo tribunal la inclusión de los jubilados y pensionados judiciales en el Acuerdo 4093 de subcategorías.

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En este marco, se mandató a la Comisión Directiva Provincial a que en los próximos días defina medidas de acción directa a fin de exigir a la Suprema Corte una solución para ambos reclamos.

Por otro lado, las asambleas expresaron su rechazo a las reiteradas manifestaciones del colectivo de magistrados de la Provincia de Buenos Aires, en las que se plantea su intención de intervenir en el ámbito de la negociación paritaria que se esta desarrollando.

Finalmente, en las asambleas se informó el pedido realizado por el gremio al Poder Ejecutivo para adelantar la fecha de cobro de los haberes del mes de marzo, actualmente prevista para el día 8 de abril.