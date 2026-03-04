Luego del primer paro provincial durante el gobierno de Axel Kicillof, los docentes de la Provincia recibieron una nueva oferta del gobierno bonaerense.

La convocatoria llegó después del rechazo generalizado a la última oferta del 3% para febrero. Previamente, la Provincia había propuesto una suba del 2%.

En ese sentido, este miércoles el Frente de Unidad Docente receptó una oferta de suba de 1,5% decretada en febrero, a lo que sumaron un 5% para marzo y 2,5% en abril. También que las paritarias se retomen en el mes de abril. La propuesta será sometida a consulta de las bases.

En la previa de la negociación, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, habló sobre la oferta. “Creemos que hemos hecho la mejor oferta paritaria de toda la Argentina, un aumento del 3%”, dijo y remarcó las restricciones presupuestarias que enfrenta la Provincia.

Por otro lado la reunión con los estatales de ATE, UPCN y FEGEPPBA se pasó para las 15:00 horas, y se espera que también cierren con el 9% de aumento en tres tramos, tal como hicieron los maestros de la Provincia de Buenos Aires.

