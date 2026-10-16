El Gobierno bonaerense presentó una oferta de mejora salarial que ya fue aceptada por la mayoría de los gremios en la reanudación de la paritaria con los trabajadores estatales enmarcados en la ley 10.430.

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La propuesta consiste en una suba del 3% en octubre y 3% en noviembre en base a los salarios de septiembre. Durante la reunión también se discutió la convocatoria a mesas y actualización de topes de asignaciones familiares.

El Gobierno bonaerense, en tanto, señaló al término de la reunión que “atraviesa una compleja situación económica y financiera, en un contexto de caída de la recaudación, debido a una menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional, particularmente las transferencias no automáticas. Esta situación limita las posibilidades de mejorar las propuestas salariales, en un escenario en el que la Provincia se encuentra realizando un importante esfuerzo para sostener las fuentes de trabajo y preservar el empleo público”.

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En ese marco, “se realizó una propuesta salarial de 6% en dos tramos, 3% en octubre y 3% en noviembre, sobre la base de septiembre, con el compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026. Esta propuesta fue aceptada por la mayoría de los gremios de la Ley 10430”.

“El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la calidad del empleo público provincial y su voluntad de diálogo, y continuará realizando los mayores esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo salarial con las organizaciones gremiales”, cerró el comunicado.

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Cabe mencionar que el último acuerdo salarial había sido en julio, cuando los sindicatos aceptaron una oferta de aumento del 7% en dos tramos, con una suba del 5% correspondiente a julio y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio.