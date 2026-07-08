Los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires aceptaron la oferta salarial del 7% en dos cuotas propuesta por el Gobierno de Axel Kicillof para los trabajadores de la Ley 10.430.

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Junto con docentes, de esta forma el Ejecutivo logra cerrar las paritarias al menos hasta septiembre, cuando volverán a sentarse a la mesa de negociación para buscar un nuevo acuerdo.

La oferta concreta es de 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, y fue aprobada en principio por UPCN, el sindicato que conduce Fabiola Mosquera, y ATE, de Claudio Arévalo.

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Desde UPCN señalaron que la oferta “contempla incrementos salariales, la reapertura de la negociación en septiembre y avances en materia de estabilidad laboral y carrera administrativa”.

También se acordó con la Provincia:

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8.000 pases a planta permanente de trabajadores transitorios período 2024-2025.

de trabajadores transitorios período 2024-2025. Continuidad de las mesas técnicas.

Beneficio en carrera administrativa: titularización de la Categoría 21 y 24 Jerárquica alcanzada por concursos: ahora 3 años consecutivos (antes 5 años) o 5 años alternados (antes 7 años).

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