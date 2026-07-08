El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aseguró que espera cerrar esta semana un acuerdo salarial con los gremios docentes en el marco de las negociaciones paritarias que lleva adelante el Gobierno de Axel Kicillof. El funcionario se mostró optimista respecto de las conversaciones y volvió a apuntar contra la administración nacional por el impacto de sus políticas sobre las cuentas provinciales.

Ads

Puede interesarte

En declaraciones radiales, Correa sostuvo que existe un buen vínculo con las organizaciones sindicales y expresó su confianza en alcanzar un entendimiento tanto con los docentes como con los trabajadores estatales.

"Creo que vamos a llegar a un entendimiento", afirmó el ministro, al tiempo que remarcó que los gremios "son testigos y dan testimonio" de la situación económica que atraviesa la Provincia.

Ads

En ese contexto, el titular de la cartera laboral responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por las dificultades financieras de la administración bonaerense. Denunció un "ahogo financiero y económico" y sostuvo que la gestión nacional "focaliza toda su estrategia en ir en contra del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires".

Las declaraciones se producen mientras los gremios docentes y estatales analizan la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial.

Ads

La oferta contempla un incremento del 7% escalonado sobre los salarios de junio, distribuido en un 5% para julio y un 2% para agosto, además del compromiso de reabrir la negociación en septiembre.

En el caso de los docentes, la propuesta fue debatida en asambleas realizadas en distintos distritos de la provincia y este miércoles los sindicatos definirán si aceptan o rechazan la oferta. Si bien los dirigentes evitaron anticipar una postura, reconocieron que las restricciones presupuestarias condicionan la negociación, aunque mantienen el reclamo por una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Para los trabajadores estatales, además del aumento salarial, la propuesta incluye el pase a planta permanente de unos 8.000 empleados que actualmente revisten como planta transitoria y que ingresaron hasta diciembre de 2025, junto con la implementación de un cronograma de mesas técnicas sectoriales.