La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la realización de un paro de actividades de 24 horas para el próximo 7 de octubre en todo el territorio bonaerense.

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La medida, que busca visibilizar la situación de los empleados estatales, se centra en el reclamo por la creación de cargos necesarios para finalizar con la precarización laboral que afecta a diversos sectores de la administración pública provincial.

El sindicato, liderado por Claudio Arévalo, sostiene que el Estado debe garantizar la estabilidad de miles de trabajadores que actualmente se desempeñan bajo modalidades de contratación temporaria, incluyendo a becarios y otras formas de vínculo laboral precario. Según el gremio, el presupuesto provincial debe contemplar los recursos necesarios para efectivizar estos pases a planta permanente y fortalecer las áreas críticas encargadas de ejecutar las políticas públicas.

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Esta decisión se tomó en un contexto de incertidumbre salarial, ya que la paritaria con el gobierno del gobernador Axel Kicillof permanece abierta sin que se haya presentado una propuesta de aumento para el mes de octubre.

Desde ATE advierten que la falta de una recomposición salarial impacta directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes enfrentan un escenario económico complejo marcado por el ajuste impulsado a nivel nacional, y que el próximo Presupuesto Provincial “debe constituir una herramienta para garantizar derechos, fortalecer el Estado, mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores y dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad bonaerense.”

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El gremio enfatizó que el presupuesto bonaerense debe funcionar como una herramienta para garantizar derechos y mejorar las condiciones laborales. En este sentido, la organización sindical propuso una mayor progresividad tributaria, sugiriendo incrementar la presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva para destinar esos fondos a la recuperación de los salarios estatales y al sostenimiento del empleo público.

Demandas adicionales y fortalecimiento del Estado

Además del reclamo central por la estabilidad laboral, el pliego de demandas de ATE incluye la necesidad de fortalecer la carrera administrativa y avanzar hacia la plena implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo. Este instrumento, según el sindicato, es fundamental para establecer derechos claros y condiciones laborales dignas para todos los empleados de la provincia.

Otro de los puntos destacados por la central sindical es la solicitud de mayores recursos para la conformación del Consejo del Salario Municipal. El objetivo es establecer una herramienta institucional que permita discutir y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores municipales, un sector que también se ve afectado por la situación económica actual.

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El listado de exigencias se completa con el pedido de implementación del boleto gratuito para los trabajadores estatales de las áreas de Educación y Salud. ATE sostiene que estas medidas son indispensables para proteger a los trabajadores frente al impacto del ajuste y asegurar el correcto funcionamiento de las políticas estatales en beneficio de la sociedad bonaerense.

Finalmente, el gremio subrayó que la gestión provincial debe priorizar la estabilidad de los trabajadores, tal como se ha hecho en etapas anteriores con avances en recategorizaciones, reglamentos de concursos y licencias parentales.