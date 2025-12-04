El posible paro de colectivos del viernes 5 mantiene en vilo a todo el AMBA y a gran parte de la Provincia de Buenos Aires, en un escenario atravesado por subas del boleto, reclamos salariales y demoras en los subsidios. La UTA ratificó que los choferes no trabajarán si las empresas no depositan el sueldo completo antes de la medianoche del jueves. Las cámaras empresarias, sin embargo, aseguran que no pueden garantizarlo.

El gremio fue tajante: “empresa que no paga, unidad que no sale”. La postura se mantiene firme desde hace dos semanas, cuando las compañías advirtieron que afrontar los salarios y el medio aguinaldo era “materialmente imposible”. La falta de acuerdo dejó a los usuarios sin certezas y al sector en un punto muerto.

Según las cámaras, todavía no recibieron los fondos suficientes y solo podrán abonar en cuotas. La UTA sostiene que eso implica un incumplimiento del acuerdo salarial vigente. Por este motivo, las partes coinciden en que no es aplicable una conciliación obligatoria, ya que no se trata de una paritaria abierta sino de un convenio ya firmado.

Aunque técnicamente el gremio habla de una “abstención de tareas con presencia en los lugares de trabajo”, el impacto en la calle sería el mismo que un paro total. En principio, de acuerdo a lo que pudo saber Diario Popular, la medida alcanzaría a más de 100 líneas nacionales que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón bonaerense, entre ellas la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 24.

La tensión creció en paralelo a las dos subas del boleto aplicadas entre noviembre y diciembre, que tampoco resolvieron el déficit operativo del sistema. Las empresas insisten en que los ingresos siguen siendo insuficientes y que la estructura de costos permanece desactualizada.

En este contexto, el Gobierno nacional actualizó este jueves la fórmula de subsidios con un aumento del 15%, formalizado a través de la resolución 86 publicada en el Boletín Oficial. La medida intenta desactivar la amenaza de paro, pero en el sector admiten que llega “muy sobre la hora” y que la definición dependerá del momento exacto en que se acredite el dinero.

Las cámaras del transporte agrupadas en AAETA y CEAP informaron que este jueves a las 18.00 rige el plazo límite para abonar la primera cuota de los salarios. Desde AAETA adelantaron que pedirán “tolerancia” al sindicato que conduce Roberto Fernández, aunque reconocen que “si los fondos llegan tarde, se demorará un par de días”.

Con este panorama, la posibilidad de que algunas líneas del AMBA paralicen sus servicios durante el viernes 5 de diciembre sigue abierta. La definición llegará en las últimas horas del día, mientras miles de pasajeros esperan saber si mañana tendrán —o no— transporte para ir a trabajar.