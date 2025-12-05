En medio de la disputa salarial entre la UTA y las empresas de transporte, este viernes amaneció con un paro de colectivos que afecta a parte del servicio nacional del AMBA, especialmente en corredor Bonaerense del primer y segundo cordón. La medida comenzó a la medianoche en las compañías que no depositaron los sueldos de noviembre y seguirá vigente hasta que se acrediten los haberes, según confirmó el sindicato.

Ads

Desde el Gobierno nacional evitaron otorgar nuevos subsidios y calificaron el reclamo como “inequívoco y político”. Según trascendió desde la cartera de Transporte, el pago de salarios es “responsabilidad de los empleadores”, en referencia a las empresas privadas que reciben compensaciones tarifarias para sostener los costos operativos.

Qué líneas no funcionan este viernes

En las primeras horas del día se confirmó que siguen paradas varias líneas nacionales que circulan por el GBA, entre ellas:

Ads

22, 33, 55, 75, 101, 119, 153, 253, 321, 506, 507, 508, 570 y 584.

MOQSA , que opera las líneas 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 .

, que opera las líneas . San Juan Bautista , a cargo de las líneas 383 y 500 .

, a cargo de las líneas . MO Primera Junta , que administra 324, 501, 504 y 583 .

, que administra . La Cabaña , operadora de 172, 174, 242, 298, 317 y 635 .

, operadora de . EDO, responsable de 244, 320, 390, 443B, 461, 462, 463 y 464.

Por otro lado, se confirmó que las líneas 148 y 502, pertenecientes a El Nuevo Halcón, no adhieren al paro y funcionan con normalidad.

Puede interesarte

Las líneas que ya reanudaron sus servicios

Pasadas las 6:00, al menos 11 líneas retomaron sus recorridos en el AMBA tras resolver el pago de salarios o regularizar su situación operativa. Entre ellas:

Ads

28, 101, 153, 172, 174, 242, 253, 298, 317, 321 y 635.

La rehabilitación parcial del servicio trajo cierto alivio en zonas del GBA Norte, Oeste y Sur, donde miles de pasajeros dependen de esos ramales para viajar a sus trabajos.

La postura de la UTA

En un comunicado difundido anoche, la UTA reiteró que continuará la “retención de tareas” en todas las empresas que no hayan recibido la totalidad del salario de noviembre. La medida rige desde las 00:00 del viernes y seguirá hasta que cada empleador cancele la deuda con su personal.

Ads

Qué dice el sector empresario

Desde la AAETA, que agrupa a operadores de transporte, aseguraron que “la mayoría de las empresas funcionarán con normalidad”, gracias al ajuste del 15% en los subsidios nacionales que se oficializó este jueves. “El panorama está bastante controlado”, señalaron voceros del sector, aunque admitieron que “puede haber casos puntuales” con complicaciones.

Impacto en el Conurbano bonaerense

Con millones de usuarios que se trasladan cada día entre los municipios del GBA y la Ciudad, la interrupción parcial del servicio vuelve a tensionar un sistema de transporte que ya venía golpeado por la caída de frecuencias y los aumentos de costos.

La situación se monitorea minuto a minuto y podría destrabarse en las próximas horas si las empresas terminan de acreditar los haberes.