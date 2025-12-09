Los choferes de la empresa MOQSA mantienen desde el viernes una retención de tareas por tiempo indeterminado ante el pago incompleto de sus salarios. Según explicaron trabajadores dentro de la terminal, “algunos ni siquiera cobraron el cincuenta por ciento del sueldo”. Por el conflicto, están fuera de servicio siete líneas que conectan Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

Las líneas afectadas son: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. La falta de colectivos complica a miles de usuarios que dependen del transporte para llegar al trabajo, realizar trámites o atender turnos médicos. Muchos pasajeros buscan alternativas con otras líneas o recurren al Tren Roca para poder moverse.

Mientras tanto, empresarios y trabajadores siguen reunidos en busca de un acuerdo. Pero desde el personal remarcan que “la única negociación posible es que paguen los salarios adeudados”. La medida no tiene fecha de finalización.

El conflicto expone nuevamente la crisis estructural del sistema de transporte: subsidios en caída, costos de mantenimiento crecientes y una rentabilidad que las empresas aseguran perdida. Choferes señalan que estos problemas empresariales “no pueden trasladarse” a los trabajadores: “Nosotros cumplimos horarios y responsabilidades; si la empresa declara más unidades de las que realmente circulan, no es nuestro problema. Queremos cobrar lo que corresponde”, dijo un conductor en la terminal.

El panorama se suma a la tensión nacional: la UTA ya había advertido que podría haber medidas si los aguinaldos se pagaban en cuotas. En este caso, la situación se agrava porque parte del personal de MOQSA incluso cobró menos de la mitad del sueldo mensual.

Por ahora, la incertidumbre domina: no hay fecha de normalización y los choferes aseguran que no retomarán el servicio hasta percibir el salario completo.