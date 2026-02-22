La medida de los controladores aéreos impactará vuelos de cabotaje e internacionales y por ello a través de un comunicado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) dio a conocer el cronograma del paro, que se llevará a cabo durante tres horas al día.

Ads

El cronograma de protesta se implementará desde el próximo jueves 26, y hasta el lunes 2 de marzo, en reclamo por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, según los representantes gremiales.

El jueves 26 el paro será de 15 a 18, mientras que el viernes 27, de 19 a 22; el sábado 28, de 13 a 16; el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 finalizará el reclamo con un cese de actividades entre las 5 y las 8 horas.

Ads

La modalidad de cada medida varía según el tipo de vuelo afectado: los días señalados como “toda la aviación” incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; las jornadas destinadas a “aviación general y no regular” comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la “aviación comercial regular con destino nacional” impacta solo en vuelos regulares dentro del país.

Los trabajadores tomaron la decisión tras haber finalizado el período de conciliación obligatoria con EANA, finalizado veinte días atrás, y durante el cual no llegaron a un acuerdo. La falta de entendimiento combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Ads

Representantes de ATEPSA consideraron que se trata de una "medida legítima de acción sindical" que sólo afecta "despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida".

Asimismo, advirtieron que "quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y búsqueda y salvamento".