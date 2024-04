Este viernes comenzó un paro de 48 horas de empleados municipales de General Pueyrredón impulsado por el Sindicato de Trabajadores en reclamo de un compensación salarial del 35%. El intendente Guillermo Montenegro contraatacó con descontarle el día a quienes adhieran.

“Bajo ningún concepto voy a firmar algo para los empleados municipales que yo no pueda pagar y que eso signifique aumentar los impuestos a los vecinos. Cuando no alcanza, no alcanza“, expresó el intendente conferencia de prensa.

“No tengo problema en asumir el costo político, esta es la forma que tengo de defender a los vecinos de mi ciudad y a la plata. El paro es el último recurso, no puede ser en el comienzo de una negociación paritaria que tendrá efecto en un mes, después de seis días de vacaciones y feriados hagan un paro de dos días, eso es irracional”, afirmó Guillermo Montenegro.

Por ese motivo adelantó que “se les va a aplicar el descuento a los empleados que vayan al paro, vamos a descontarlos por la irracionalidad de este paro y vamos a utilizar lo que se descuenta en un fondo para arreglar las calles“.