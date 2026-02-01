La posibilidad de un paro nacional de trenes volvió a generar preocupación entre millones de usuarios del transporte ferroviario. El gremio La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes, rechazó una oferta salarial del 1% para enero y dejó en suspenso una medida de fuerza que podría concretarse desde el próximo jueves, en caso de no alcanzar un acuerdo en la reunión paritaria prevista para este lunes.

La advertencia sindical surgió tras el último encuentro con las empresas del sector, donde la recomposición ofrecida fue considerada “totalmente insuficiente”. Desde el sindicato remarcaron que la definición final dependerá exclusivamente de lo que ocurra en la negociación del lunes.

Por el momento, el paro no está confirmado. Sin embargo, desde La Fraternidad señalaron que, si las empresas mantienen la propuesta del 1%, el gremio anunciará formalmente una huelga nacional que afectaría a los servicios ferroviarios de todo el país, con un impacto especialmente fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El secretario general del sindicato, Omar Maturano, defendió el reclamo y sostuvo que los trabajadores ferroviarios perdieron entre un 35% y un 38% de su salario real en los últimos meses. “Dicen que no hay inflación ni emisión, pero sí hay deuda y bonos, y eso también es emisión”, afirmó el dirigente.

Desde el gremio también advirtieron que el conflicto excede la cuestión salarial. Maturano alertó sobre el deterioro del material rodante y la falta de inversiones en la infraestructura ferroviaria. “La prioridad no es solamente el salario, sino también el estado de los trenes, que se va cayendo”, sostuvo.

La última medida de fuerza de La Fraternidad se registró en septiembre pasado, cuando los trenes de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur circularon a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora durante dos días, en reclamo de mejoras salariales y laborales. En aquella oportunidad, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria para frenar la protesta.

Con una nueva reunión paritaria clave este lunes, la semana se presenta decisiva. Si no hay una propuesta superadora, el gremio podría confirmar el paro y llevar adelante la medida el jueves, manteniendo en vilo tanto a los trabajadores como a los millones de pasajeros que utilizan el tren a diario.