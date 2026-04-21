La corriente Multicolor de SUTEBA lleva adelante este martes una medida de fuerza que repercute en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en distritos donde tiene mayor presencia como La Plata, La Matanza, Tigre, Moreno y Bahía Blanca.

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Se trata de un sector opositor a la conducción sindical que encabeza Roberto Baradel, y que no forma parte de las negociaciones oficiales con el gobierno provincial. Esta situación ha generado conflictos en torno a descuentos salariales por inasistencias, que incluso derivaron en reclamos judiciales por la defensa del derecho a huelga.

Reclamos de la Multicolor

Entre los principales puntos que motorizan la protesta, el sector exige un salario inicial de $1.500.000 y la equiparación de módulos y horas cátedra. A su vez, reclama el fin de la violencia en las escuelas, la defensa del sistema jubilatorio, la creación de cargos docentes faltantes, un mayor presupuesto educativo, la ampliación del Servicio Alimentario Escolar, inversión en infraestructura, el rechazo a políticas de ajuste y justicia por Cristian Pereyra, el docente asesinado.

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Qué pasa con el paro de ATE

La jornada coincide con un paro nacional convocado por Asociación Trabajadores del Estado, que incluye una movilización hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

Si bien el gremio nuclea a auxiliares escolares, desde la conducción bonaerense aclararon que en la provincia solo participarán delegados en la protesta, por lo que no se espera un impacto generalizado en las clases.

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De este modo, la actividad escolar se desarrollará con normalidad en la mayoría de los establecimientos, con excepciones puntuales en aquellos donde docentes adhieran al paro impulsado por la Multicolor.