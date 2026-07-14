La primera jornada del paro docente de 48 horas convocado por sectores disidentes de SUTEBA tiene un fuerte impacto en Mar del Plata, donde los organizadores aseguraron que la adhesión supera el 60% en distintos establecimientos educativos del distrito.

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La medida de fuerza es impulsada por SUTEBA Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que rechazaron el último acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno bonaerense y los gremios mayoritarios. Según sostienen, el incremento salarial acordado no alcanza para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

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De acuerdo con un relevamiento realizado por los sectores convocantes, el nivel de acatamiento en Mar del Plata supera el 60%, aunque hasta el momento no se difundieron cifras oficiales del Gobierno bonaerense sobre el impacto de la huelga.

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La delegada de SUTEBA Multicolor en Mar del Plata, Nadia Martín, afirmó que la propuesta salarial deja a un preceptor con un sueldo de $781.000 y a un maestro con $909.000 en septiembre, montos que, según señaló, representan poco más de la mitad del valor de la canasta familiar. Además, sostuvo que muchos docentes deben desempeñarse en dos o tres cargos para alcanzar un ingreso suficiente.

Además del reclamo salarial, los sectores disidentes exigen la cobertura de cargos vacantes, especialmente en los equipos de orientación escolar, mejoras en las prestaciones de IOMA y un incremento de las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE). También cuestionan que la última oferta salarial haya sido aceptada por las conducciones sindicales sin una consulta previa a las bases.

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La protesta continuará este miércoles con actividades de debate en las escuelas para elaborar un pronunciamiento sobre la situación educativa. Asimismo, los organizadores adelantaron que, si no obtienen respuestas a sus reclamos, impulsarán un no inicio de clases tras el receso invernal.

El paro forma parte de la medida de fuerza de 48 horas convocada por los sectores opositores de SUTEBA en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, en rechazo al acuerdo salarial alcanzado entre el Ejecutivo bonaerense y los gremios docentes mayoritarios.