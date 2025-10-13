Docentes bonaerenses efectuarán un paro este martes 14 de octubre en el marco de la jornada nacional de protesta convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La medida de fuerza apunta a reclamar al gobierno de Javier Milei una mejora en las condiciones laborales y salariales del sector educativo.

El gremio provincial confirmó su adhesión a la convocatoria nacional, que afectará el dictado de clases en escuelas públicas de todo el territorio bonaerense. Desde los sindicatos docentes remarcaron que la situación del sector “se volvió insostenible” frente al aumento del costo de vida y la falta de actualización de los haberes en relación con la inflación.

Este martes habrá una Marcha Federal Educativa con paro de 24 horas que, en la provincia de Buenos Aires, incluye a todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados) y Udocba.

Además, la Ctera anunció que el paro incluirá movilizaciones y actos en distintas provincias, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentrarán frente al Ministerio de Capital Humano.

