El senador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, cuestionó con dureza el paro docente en la provincia de Buenos Aires y aseguró que “una vez más, los chicos y las familias quedan como rehenes de discusiones y posicionamientos políticos”.

Desde la perspectiva de los más de 5 millones de alumnos bonaerenses, el legislador sostuvo que el impacto del no inicio de clases “es enorme” y que el costo “siempre lo paga el mismo: el alumno y las familias bonaerenses”.

“Nadie discute el rol de los docentes, ni que deben ganar más y que su trabajo merece reconocimiento. Lo que discutimos es la forma”, planteó Petrecca, diferenciando el reclamo salarial de la medida de fuerza.

En ese marco, el dirigente de Junín volvió a insistir con un viejo planteo de su espacio: que la educación sea declarada servicio esencial. “Hace tiempo venimos reclamando que la educación sea declarada servicio esencial porque no puede estar sujeta a disputas políticas”, afirmó.

Las críticas del senador apuntaron directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Una vez más, las familias bonaerenses quedan rehenes de la falta de gestión del gobernador Kicillof. La provincia tiene más de 5 millones de alumnos y muchísimos de ellos hoy no pueden empezar las clases con normalidad”, sostuvo.

Petrecca también cargó contra el titular del gremio docente SUTEBA, Roberto Baradel. “Claramente la educación no es prioridad para este gobierno provincial. Nunca lo fue. En lugar de garantizar días de clase y aprendizajes de calidad, llenaron las aulas de contenidos ideologizados y le entregaron la educación a un sindicalista como Baradel”, expresó.

En el tramo final, el senador dejó un dato para reforzar su postura: “Solo 13 de cada 100 chicos que inician la primaria terminan la secundaria en tiempo y forma, con los aprendizajes esperados. La Provincia tiene todo para salir adelante; lo que falta es gestión y decisión política para poner la educación en el centro”, concluyó.