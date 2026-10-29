El paro nacional fue convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) luego de que se encontrara sin vida a Nancy Estela Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, Corrientes. La docente estaba desaparecida desde el 7 de octubre.

Ads

La convocatoria incluye una jornada de duelo, cese de actividades y movilizaciones. En territorio bonaerense, la adhesión de los gremios docentes y de otros trabajadores de la educación alteró el funcionamiento de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, aunque el alcance varía según cada establecimiento.

En Mar del Plata, se informó que la medida afecta el dictado de clases en establecimientos públicos provinciales y municipales por la adhesión de gremios docentes y trabajadores municipales. También hubo reportes sobre la situación de escuelas privadas, aunque el funcionamiento debe verificarse con cada institución.

Ads

En Pergamino, el diario La Opinión informó que la mayoría de las escuelas públicas no tendría clases por la adhesión de los docentes. En Balcarce, SUTEBA confirmó su participación y convocó a una concentración en la plaza Libertad. Multimedios Balcarce reportó un 95% de acatamiento durante el turno mañana.

La medida también repercute en Baradero, donde medios locales informaron un acatamiento superior al 90%; Pehuajó, donde SUTEBA confirmó su adhesión y anunció una concentración y una marcha; y Mar Chiquita, donde se reportó una fuerte participación que afectó el dictado de clases.

Ads

En Roque Pérez, se comunicó la adhesión de SUTEBA y la FEB, aunque el funcionamiento de cada establecimiento depende de la participación de sus trabajadores. En Brandsen, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 anunció que no tendría clases durante la jornada. Una situación similar se informó en Castelli, donde la Escuela Secundaria N.º 1 suspendió las actividades en todos sus turnos.

También hubo convocatorias y reportes de adhesión en Necochea, donde se anticipó la participación de docentes y auxiliares nucleados en ATE; Coronel Rosales, con una actividad de SUTEBA en Punta Alta; Bahía Blanca, donde se llamó a una concentración en la plaza Rivadavia; y Bragado, donde se organizó un homenaje a la docente bajo la consigna “Una tiza por Nancy”.

A estos casos se suman La Plata, donde el diario El Día informó que algunas escuelas se vieron afectadas por la adhesión gremial; Tandil, con adhesiones de SUTEBA y FEB; Junín, donde se convocó a una marcha en la plaza 25 de Mayo; Chacabuco, con adhesión de gremios docentes; y Patagones, donde también se informó la participación de auxiliares de educación nucleados en ATE.

Ads

La lista reúne algunos de los reportes difundidos por medios locales y no constituye un relevamiento completo de la Provincia. La convocatoria es nacional y la adhesión puede variar entre municipios e incluso entre establecimientos de una misma localidad.

El paro no implica una suspensión general de clases dispuesta por el Gobierno bonaerense. El funcionamiento depende de la adhesión de docentes, directivos y auxiliares en cada escuela, por lo que se recomienda a las familias consultar los canales oficiales de cada establecimiento.