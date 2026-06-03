Un docente del Colegio San José sufrió una violenta agresión por parte de un alumno de sexto año. Como respuesta al episodio, que dejó al profesor con una fractura en el rostro y lo hizo perder el conocimiento, los docentes están de paro en reclamo de mayores garantías de seguridad.

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La víctima fue identificada como Gastón Valdés, profesor de música de la institución. Según relataron sus colegas, el educador fue atacado físicamente por un estudiante durante la jornada del lunes y debió ser asistido de urgencia tras quedar inconsciente producto de los golpes.

Ante la gravedad de lo ocurrido, más de 50 docentes firmaron un petitorio en el que expresaron su solidaridad con Valdés y exigieron a las autoridades educativas la aplicación inmediata del protocolo de convivencia. Además, reclamaron medidas concretas para resguardar la integridad de quienes trabajan en la institución.

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La profesora Mariana Fernández fue la encargada de leer públicamente el documento durante una manifestación realizada en la Plaza Independencia. Remarcaron que la escuela debe ser un espacio seguro tanto para los estudiantes como para los trabajadores.

“Entendemos que, si bien no deben vulnerarse los derechos de las y los estudiantes, tampoco deben vulnerarse los nuestros”, señalaron en el comunicado. También advirtieron que, sin acciones “claras, concretas y eficientes”, continuarán expuestos a situaciones que afectan no solo su integridad física, sino también su bienestar psicológico y emocional.

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Por su parte, la docente Mercedes Guerrero aseguró que el episodio no fue un hecho aislado y sostuvo que existían antecedentes de problemas de conducta por parte del estudiante involucrado. “Esto se venía anunciando desde hacía mucho tiempo y hoy no queda otra medida más que expulsarlo”, afirmó.

Mientras tanto, el profesor agredido ya radicó una denuncia penal y la dirección del establecimiento emitió un comunicado de repudio al ataque y de respaldo al docente. Según trascendió, las autoridades evalúan la expulsión definitiva del alumno, posibilidad que fue informada al cuerpo docente en una reunión realizada tras el incidente.

Durante el lunes se llevaron adelante encuentros de reflexión por separado con alumnos y profesores para analizar la situación y los pasos a seguir.