Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron que se producirán 240 despidos antes del 10 de abril. Ante esta situación, el gremio anunció un paro total de actividades para este martes.

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La medida de fuerza busca visibilizar el vaciamiento de un organismo técnico fundamental para la seguridad civil.

La meteoróloga Cindy Fernández utilizó su cuenta oficial en la red social X para dar a conocer la gravedad del conflicto interno que atraviesa la institución.

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Según la especialista, “la medida deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo: debería contar con al menos 1200 empleados para poder realizar todas las tareas obligatorias, pero podría quedar con apenas 540 civiles”.

“Este número se reparte en 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central (CABA). Menos personal implica menos observaciones, menos pronósticos y más riesgo para actividades clave como la aviación y el agro. Debilitar al SMN puede salir caro”, añadió.

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⚠ El Servicio Meteorológico Nacional entra en zona de alerta, pero no por el clima.



Habrá 240 despidos antes del 10 de abril, más del 30% del personal civil. La decisión afecta estaciones en todo el país y la sede central. (1/3) — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) April 7, 2026

El desmantelamiento previsto para las próximas semanas se distribuyó de manera federal, afectando tanto a las delegaciones regionales como a las oficinas centrales de Buenos Aires. Específicamente, el recorte alcanzó a 130 personas de las estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, incluyendo aquellas que operan en la costa bonaerense y zonas rurales.

Los otros 110 puestos suprimidos corresponden a la sede central ubicada en la Capital Federal, donde se procesa la información climática de mayor complejidad.

El cese de actividades de este martes paralizó los servicios habituales de información meteorológica, afectando la logística de diversos sectores estratégicos de la región bonaerense. La aviación civil también sufrió las consecuencias de la falta de datos técnicos precisos para la navegación segura por el espacio aéreo.