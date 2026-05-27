La crisis que atraviesa la empresa avícola Granja Tres Arroyos volvió a escalar en Pilar. Durante este martes, trabajadores de la planta iniciaron un paro de actividades y una protesta frente al establecimiento para reclamar el pago de salarios adeudados.

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Según informó el diario Resumen de Pilar, la manifestación se realizó en el ingreso a la planta Pinazo, en La Lonja, donde empleados encendieron neumáticos y permanecieron concentrados a la espera de respuestas por parte de la firma. El reclamo apunta a la falta de pago de dos quincenas correspondientes al mes de mayo, que debían abonarse los días 5 y 20.

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“Ya llevamos una quincena completa sin cobrar y nos falta cobrar un 60% de otra. Lo que necesitamos es una respuesta urgente de parte de la empresa y que pague lo adeudado porque el estómago aprieta y la gente ya no tiene para dejar sustento en sus casas para poder alimentar a sus familias”, expresó el delegado de los trabajadores, David Segovia, al medio pilarense.

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Son alrededor de 300 los empleados afectados por la crisis interna de la compañía. Desde hace semanas, la firma implementó un esquema de suspensiones y reducción de actividad mediante el cual los operarios trabajan únicamente de lunes a miércoles y perciben apenas el 65% de sus salarios.

En un primer momento, la empresa había planteado despedir a 30 trabajadores como parte de un plan de ajuste. Sin embargo, esa decisión finalmente no avanzó y fue reemplazada por un esquema de menor carga horaria y reducción salarial.

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Según explicó Segovia, la deuda salarial acumulada con cada empleado ronda “$1.300.000 aproximadamente”, una cifra que, según sostienen desde el sector gremial, hace imposible afrontar gastos cotidianos. Además, cuestionó la falta de comunicación de la empresa y advirtió que el conflicto viene agravándose desde hace semanas.

La situación se suma a una serie de dificultades que la compañía arrastra desde fines de 2024. En diciembre del año pasado, Granja Tres Arroyos presentó un preventivo de crisis por problemas financieros y operativos que afectaron seriamente su funcionamiento. En abril, además, la firma ya había suspendido a unos 200 trabajadores y advertido sobre complicaciones económicas vinculadas a la caída de exportaciones y otros problemas productivos.