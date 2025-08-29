Más de mil trabajadores de empresas contratistas de Ternium Argentina, perteneciente al Grupo Techint, se encuentran impedidos de ingresar a la planta General Savio, en el partido de Ramallo, debido a un paro por tiempo indeterminado que comenzó el 20 de agosto. La novedad fue publicada esta mañana en los medios locales La Voz de Ramallo y Diario El Norte.



La medida de fuerza, encabezada por la seccional San Nicolás de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), responde a reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales más seguras, según informó laradioramallo.com.ar.

El conflicto se intensificó cuando las tarjetas de acceso de los operarios fueron bloqueadas, imposibilitando la entrada a la planta. De a cuerdo a lo que publicó el portal infogremiales.com.ar, desde ese momento, los trabajadores realizan un corte de tránsito en el puente del arroyo Ramallo, paralizando la actividad de numerosas empresas contratistas que prestan servicios dentro de la fábrica.





Los trabajadores denuncian que, pese a las conciliaciones obligatorias convocadas por el Ministerio de Trabajo, no se avanzó en los puntos reclamados, que incluyen mejoras en seguridad e higiene, impacto ambiental de las contratistas y condiciones de trabajo dentro de la planta. Según la versión de la UOM publicada en el portal cosacierta.com.ar , la conciliación nacional aplicada por la empresa es “ilegítima” porque los operarios acataron todas las instancias provinciales.

El paro afecta a trabajadores de distintas contratistas, como Casius, encargada de limpieza, y Harsco, que provee chatarra a la acería, sumando más de mil operarios bloqueados. Los salarios, según denuncian en el medio local lavozdesannicolas.com.ar, permanecen congelados desde hace un año, situando a muchos de ellos por debajo de la línea de pobreza

La UOM San Nicolás, liderada por el dirigente Naldo Brunelli, continúa al frente del reclamo, asegurando que los trabajadores mantendrán la protesta hasta que las empresas avancen en los puntos denunciados. La situación genera tensión en Ramallo y alrededores, donde la planta General Savio es un motor económico clave para la región.