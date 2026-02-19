En medio del paro nacional convocado por la CGT contra la reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lanzó duras críticas contra el sindicalismo y calificó la medida como “extorsiva” y “perversa”.

“No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, afirmó el funcionario durante una entrevista con el canal digital La Casa Streaming.

Desde la perspectiva bonaerense, la huelga tuvo impacto en distintos puntos del Área Metropolitana y el interior provincial, con complicaciones en el transporte y servicios afectados. En el conurbano y en ciudades cabecera como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca se registraron demoras y cambios en la circulación habitual, especialmente por la adhesión de gremios del transporte.

Adorni sostuvo que el mayor perjuicio recayó sobre quienes querían trabajar: “El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”.

El funcionario también comparó la actual medida con la gestión anterior. “Con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, planteó.

La protesta se desarrolla mientras la Cámara de Diputados debate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. En la provincia de Buenos Aires, algunos servicios funcionaron de manera parcial, especialmente líneas de colectivos que no adhirieron a la medida, mientras que trenes y subtes permanecieron paralizados desde la medianoche.