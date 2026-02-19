En medio del paro nacional convocado por la CGT, varias líneas de colectivos de la empresa Dota decidieron no adherir a la medida y prestan servicio con normalidad dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que impacta directamente en miles de usuarios de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

Las líneas que funcionan son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177 y 188.

La mayoría de estas líneas circulan por distintos municipios del conurbano bonaerense y conectan con puntos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que su funcionamiento resulta clave para miles de usuarios en una jornada atravesada por el paro general.

Ads

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados. Desde el inicio de la jornada, distintos sindicatos confirmaron su adhesión.

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, ratificó la participación del gremio en la protesta, lo que paralizó gran parte de los servicios de colectivos. También se sumó La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, lo que afectó el funcionamiento de los trenes.

Ads

Este miércoles obtuvo dictamen en Diputados el proyecto de reforma laboral que se tratará este jueves en el recinto. Uno de los puntos que generó mayor polémica es la modificación del artículo 44, vinculado a licencias médicas, ya que el texto original contemplaba descuentos salariales por accidentes o enfermedades ocurridas fuera del ámbito laboral.

Si bien la huelga no incluye una movilización centralizada, se prevén concentraciones en las inmediaciones del Congreso y protestas en distintos puntos del país. En la Provincia, el impacto se siente principalmente en el transporte público y en la actividad administrativa.