La medida de fuerza de médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.

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El paro nacional será de 96 horas, desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de los honorarios que perciben por cada paciente.

El reclamo de los profesionales de la salud apunta al valor de la cápita, el monto fijo mensual que el PAMI paga a los médicos de cabecera y odontólogos por cada afiliado que tienen asignado, independientemente de que la persona concurra o no a una consulta. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por paciente y los odontólogos, $374, montos que consideran insuficientes para sostener la atención frente a los costos actuales.

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En ese sentido, solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000. Según sostienen, la recomposición resulta necesaria para sostener la atención de los jubilados y pensionados que utilizan las prestaciones del organismo.

La medida de fuerza se produce pocos días después de otro paro de 72 horas y busca obtener una respuesta concreta de las autoridades del PAMI. Durante las cuatro jornadas, la atención dependerá de la adhesión de cada prestador, por lo que los afiliados podrían tener que reprogramar sus consultas.

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Durante el período de paro, los turnos programados con médicos de cabecera y odontólogos que adhieran a la medida podrían verse afectados. Por ese motivo, se recomienda a los afiliados comunicarse con sus profesionales para confirmar si se mantiene la atención o si deberán reprogramar la consulta. La prestación dependerá de la adhesión de cada consultorio a la medida de fuerza.