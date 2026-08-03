María Laura Torre manifestó que "hay un alto acatamiento en todo el país” a la medida de fuerza convocada para hoy y mañana en demanda de la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros recursos nacionales destinados al sistema educativo, entre otros planteos. En ese contexto, informó que “en cada una de las provincias habrá movilizaciones”.

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Frente a la huelga, el Gobierno puso en marcha un esquema de controles para relevar el funcionamiento de los establecimientos y verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo. Al respecto, Torre cuestionó que el Ejecutivo emitió un comunicado a través de las redes sociales, con el que “intentó amedrentar y perseguir a los docentes”, y remarcó que “es anticonstucional" definir que se garantizar una cobertura escolar del 75% durante las jornadas expresó en declaraciones a Radio Provincia.

La dirigenta sindical cuestionó al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell. Indicó que hace esos planteos cuando “no se le conoce la cara", mientras que "debería estar preocupado en garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes para que todos los días del años puedan recibir educación de calidad". "Eso implica que deben inversión", enfatizó, y denunció que "a los trabajadores de la educación nos han robado parte de nuestro salario, como el Incentivo Docente, y nos impusieron un salario de $500 mil".

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Ante la posibilidad de que se lleven adelante inspecciones en los establecimientos educativos, la titular de Suteba remarcó que la Nación “no tiene injerencia en las provincias, no puede hacerlo".

Además, agregó que “gobiernos anteriores, como el de Macri, han intentado establecer la esencialidad de la educación pero la justicia declaró que no es así, incluso la OIT lo definió de esa manera". Mientras tanto, desde la CTERA "estamos haciendo todas las denuncias ante los organismos internacionales de educación”.

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